روحاني يؤكد ضرورة احترام النظام التركي سيادة سورية ووحدة أراضيها والتزامه باتفاقات سوتشي ومسار أستانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة احترام النظام التركي سيادة سورية ووحدة أراضيها والتزامه باتفاقات سوتشي ومسار أستانا حولها.

وشدد روحاني خلال مؤتمر صحفي في طهران اليوم على أن إدلب محافظة سورية وينبغي محاربة الإرهاب والإرهابيين فيها، مبيناً أنه بعد القضاء على الإرهاب في هذه المحافظة سيعود سكانها إلى مناطقهم.

إلى ذلك أكد روحاني أن بلاده تجاوزت الضغوط القصوى التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، مشدداً على أن صمود الشعب الإيراني جعل واشنطن تدرك أن سياساتها تجاه إيران كانت خاطئة.

وبين روحاني أن بلاده لن تقبل بالتفاوض مع واشنطن تحت الضغوط، مشيرا إلى أنه إذا عادت أمريكا للالتزام بالاتفاق النووي ورفعت الحظر عن إيران فيمكن التفاوض معها.

ولفت روحاني إلى أن الحقائق أثبتت أنه لا يمكن أن يحل الأمن والسلام في المنطقة دون مشاركة إيران، موضحا أن الحكومة الإيرانية لا يهمها من يحكم الولايات المتحدة من أي حزب لأن جميع الحكومات الأمريكية تسعى إلى استخدام العقوبات الاقتصادية كوسيلة ضغط.

من جهة ثانية قال روحاني إن النظام السعودي ارتكب خطأ كبيرا في حربه على اليمن.. وكان يعتقد أن الشعب اليمني سيستسلم في غضون أسابيع أو شهور، مضيفاً “أن على هذا النظام أن يوقف عدوانه على اليمن ويدفع تعويضا عن الخسائر الناجمة عن حربه للشعب اليمني” ومؤكدا أن “حل الأزمة اليمنية يكون بيد اليمنيين أنفسهم”.

إلى ذلك أكد روحاني أن الانتخابات البرلمانية المقررة في الـ 21 من الشهر الجاري في إيران ستكون حرة ونزيهة.

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