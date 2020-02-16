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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 22 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 16 شباط 2020
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أفراح أهالي حلب بانتصارات الجيش العربي السوري وتحرير القرى والبلدات غرب المدينة وشمالها من الإرهاب
الجيش يحرر أغلب قرى وبلدات محيط ريف حلب الغربي والشمالي الغربي ويؤمّن المدينة من الإرهاب
المطران حنا: الأسير المحرر المقت مثل بصموده الشعب السوري وإرادته التي لا تلين ووفاءه لوطنه
روحاني يؤكد ضرورة احترام النظام التركي سيادة سورية ووحدة أراضيها والتزامه باتفاقات سوتشي ومسار أستانا
صباغ خلال لقائه لاريجاني: عمق التحالف الاستراتيجي السوري الإيراني في مواجهة الإرهاب
مجلس الوزراء: تصويب آلية إيصال الغاز للمواطنين.. وعودة أوتوستراد حلب الدولي للخدمة
الرئيس الأسد لوفد من مجلس الشورى الإيراني برئاسة لاريجاني: الشعب السوري مصمم على تحرير كامل الأراضي السورية من الإرهاب
السيد نصر الله: "صفقة القرن" خطة إسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية
لاريجاني من دمشق: سورية دولة مهمة في محور المقاومة
شكري: محاربة الإرهاب بالتوازي مع جهود التسوية للأزمة الليبية
روحاني: إيران لن تقبل بالتفاوض مع واشنطن تحت الضغوط
عمليات تمشيط وانتشار وحدات الجيش وقوى الأمن الداخلي في بلدة المنصورة غرب حلب بعد تحريرها من الإرهاب
طهران: الشركات المغادرة لا أولوية لها مستقبلاً
سيطرة الصين على المعادن الاستراتيجية أيقظ واشنطن من سباتها
البيان الختامي للمؤتمر الـ27 لاتحاد نقابات العمال: مواصلة العمل لكسر الحصار الاقتصادي الجائر والإجراءات الظالمة المفروضة على الشعب السوري