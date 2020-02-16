الهلال أمام مؤتمر الاتحاد الرياضي العام: النصر واحد في ميدان المواجهة ضد الإرهاب
تحت شعار “الرياضة فعل وإنجاز لتبقى راية الوطن مرفوعة” انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العام العاشر للاتحاد الرياضي العام وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة 443 عضواً.
وفي كلمة له خلال الافتتاح أكد الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال أهمية الإنجازات الرياضية التي حققها أبطال وبطلات سورية في المحافل الدولية، منوهاً باهتمام رياضيي سورية الكبير بتطوير النشاطات الرياضية بجميع فروعها والذي يعد بحد ذاته اهتماماً بالوطن لكون الرياضة نشاطاً جامعاً يعزز الانتماء للوطن.
وقال الهلال: إنه شعور عظيم بالفخر بالانتماء الوطني عندما يشاهد الرياضيون علم سورية يرتفع خفاقاً في المحافل الدولية ليؤكد أن صوت سورية يسمع في كل مكان.. وإن النصر واحد لا يتجزأ فهو في ميدان المواجهة وفي الإنتاج والرياضة والعلم والثقافة والبناء والعمل المثمر في كل القطاعات، مشيراً إلى تكامل بطولات رياضيي سورية والتي رفعت علم سورية عالياً مع بطولات جيشنا الباسل في حربه على الإرهاب، منوهاً بتضحيات شهدائنا فداء للوطن وبانتصارات جيشنا وهم يواجهون الإرهاب ويمضون بإرادة للقضاء عليه وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل سورية.
بدوره، أوضح رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة أن الرياضة السورية ورغم الظروف الصعبة التي عاشتها خلال السنوات الماضية شاركت في العديد من البطولات الدولية وكانت سفيراً لسورية واستطاع أبطالها وبطلاتها خلال الدورة التاسعة الحصول على 1534 ميدالية ورفع العلم وعزف النشيد الوطني مستمدين عزيمتهم وإرادتهم من شموخ جيشنا الباسل، مشيراً إلى الاهتمام الذي تلقاه الرياضة السورية والرعاية التي تقدم للرياضيين والقوانين التي عززت بطولاتهم.
وشهد حفل الافتتاح فقرات فنية متنوعة وسلسلة عروض رياضية بمشاركة واسعة من رياضيي سورية.
حضر افتتاح المؤتمر نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية اللواء محمد الشعار وأعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي والأمناء العامون لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ووزير التربية عماد العزب.
وتتضمن فعاليات المؤتمر مناقشة التقرير العام والواقع الرياضي وصياغة المقترحات والتوصيات وإقرارها والتصويت على أسماء المجلس المركزي للدورة العاشرة.