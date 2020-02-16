المؤتمر العام لاتحاد نقابات العمال يختتم أعماله بانتخاب المجلس العام والمكتب التنفيذي
اختتم المؤتمر العام السابع والعشرين لاتحاد نقابات العمال أعماله، اليوم، بانتخاب المجلس العام للاتحاد والمكتب التنفيذي.
وضم المكتب التنفيذي وفق نتائج الانتخاب جمال القادري رئيساً ورفيق علوني نائباً للرئيس والأعضاء.. مارييت خوري وحيدر حسن وبشير الحلبوني وجمال الحجلي وطلال العليوي وحسناء كوارة وعبد القادر نحاس وبشار خرستين ومحمد خير كمال.
وشارك في المؤتمر الذي استمر أربعة أيام 479 مندوباً نقابياً منتخباً يمثلون مختلف قطاعات العمل والإنتاج ووفود تمثل المنظمات العمالية العربية والدولية ومنظمتي العمل العربية والدولية واتحاد النقابات العالمي.