“واتساب” يحذّر من رسالة “كورونا” الغامضة

حذّر تطبيق “واتساب” مستخدميه من رسالة “احتيال” غامضة تقول “عثرنا أخيراً على علاج كورونا”، مؤكداً أنّها ليست سوى مجرد “سبام” أو رسالة الغرض منها اختراق هاتفك أو حسابك.

وتضمنت الرسالة التي انتشرت مؤخراً على تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب”، وفقا لما نشرته صحيفة “مترو” البريطانية، شخصاً يقول: أنباء جيدة من ووهان، تم العثور أخيراً على علاج لفيروس كورونا الجديد، وهو عبارة عن قدح واحد من الثوم المغلي في الماء، وقد أثبت الأطباء الصينيون الكبار دقة العلاج وفاعليته على المرضى، وكل ما يحتاجه الشخص 8 فصوص من الثوم و7 أكواب من المياه واتركها تغلي بصورة جيدة، ثم اشرب الماء وتناول الثوم، لتشفى تماماً في ليلة واحدة من فيروس كورونا.

وكانت البداية بتغريدة منشورة عبر “تويتر”، انتشرت كالنار في الهشيم على “واتساب”، ولكن عند نقر أحد الروابط تبدأ البرمجيات الخبيثة في غزو حسابك.

وتمت مشاركة الرسالة على تطبيق “تويتر” من قِبل مستخدم واحد، ادعى أنه تم إرسالها إليه على مجموعة “واتساب” العائلية.

ونصح “واتساب” مستخدميه، بضرورة مسح تلك الرسالة فور تلقيها، وعدم إعادة توجيهها أو الرد عليها، حتى لا يكون أي حسابك لأي خبر، ولتجنب تعريض جهات الاتصال الخاصة بك لضرر محتمل.

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