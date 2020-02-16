“أنستغرام” يختبر خاصية جديدة

بدأ موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدم الوصول إلى أحدث الفيديوهات والصور التي بثها الأشخاص الذين يتابعهم حتى لو لم يتمكن من متابعة ذلك في وقت البث.

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خيار “آخر المشاركات” ستظهر في صورة نافذة تلقائية فوق نافذة المشاركات الرئيسية وتنقل المستخدم إلى مساحة خاصة تعرض أحدث المحتويات التي بثها المستخدمون الذين يتابعهم.

في الوقت نفسه، فإن هذا الخيار لا يشبه خيار “الأحدث” الذي يعكس الترتيب الزمني للمشاركات المعروضة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الذي يمتلك موقع “أنستغرام”، وسيتيح الخيار الجديد في حال إطلاقه مساعدة مستخدمي “أنستغرام” الذين يريدون التأكد من أنه لم تتفهم أي مشاركات للشخصيات التي يتابعونها.

وكانت جين مانشون وونغ، المدونة التكنولوجية والخبيرة في الهندسة العكسية، هي التي اكتشفت وجود الشفرة التجريبية الخاصة بالخيار الجديد على موقع “أنستغرام”.

وقد تمكّنت وونغ من تصوير شاشة الموقع التجريبية وعليها شفرة الخاصية الجديدة على نسخة تطبيق “أنستغرام” التي تعمل مع نظام التشغيل أندرويد للأجهزة الذكية.

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