إنذار في برشلونة.. الإجهاد العضلي يضرب لاعبيه

أكدت صحيفة “آس” الإسبانية على وجود حالة من القلق داخل نادي برشلونة الإسباني بسبب معاناة عدد كبير من اللاعبين من الإجهاد العضلي.

و سيكون على المدرب الإسباني كيكي سيتيين المدير الفني للبارسا التعامل بحرص مع لاعبيه بعد تقلص قائمة اللاعبين المتاحين في الفريق الأول إلى 15 لاعباً بعد إصابة لويس سواريز، عثمان ديمبيلي ومؤخراً جوردي ألبا.

وخضع نجوم برشلونة لفحوصات دم أثبتت أنّ عدد كبير من اللاعبين يعانون من إجهاد عضلي واضح و يحتاجون للخلود للراحة، ووفقاً لصحيفة “آس” فإن هناك مخاطر لتعرض عدد كبير جداً من اللاعبين للإصابة في الفترة المقبلة.

وأفادت الصحيفة بأن عدد كبير من لاعبي البارسا يتخطون حدود الجهد البدني المبذول في المباريات مع برشلونة ما ينهك جسدهم بشكل كبير.

ولمحاولة علاج الآمر اتخذ سيتيين أول قرار والذي يكمن في منح اللاعبين الراحة مدة 3 أيام، حيث سيعود الفريق للتدريبات يوم الثلاثاء المقبل.

وفي خطوة ثانية سيحاول سيتيين علاج المشكلة بها في مباراة إيبار المقبلة يوم السبت، المدرب الإسباني سيتجه للتناوب بين لاعبيه لمنحهم الراحة المطلوبة.

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