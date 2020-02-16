تعليق مئات الرحلات الجوية في بريطانيا بسبب “دينيس”

أعلنت السلطات البريطانية حالة تأهب قصوى ووضعت وحدات من الجيش في حالة جاهزية وعلقت مئات الرحلات الجوية تحسباً للعاصفة “دينيس” التي ترافقها أمطار غزيرة ورياح عاتية.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أنه تم إطلاق نحو 200 إنذار صباح اليوم بفيضانات في منطقة تمتد من جنوب اسكتلندا إلى كورنوال في جنوب غرب إنكلترا بينما بلغت سرعة الرياح في أبيردارون في جنوب ويلز 145 كم بالساعة.

وأعلنت شركتا “بريتيش ايرويز” و”ايزي جيت” أنه تم تعليق مئات الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وإليها، كما ألغيت أيضاً رحلات القطارات في جنوب ولاية ويلز بسبب فيضانات جراء الأمطار الغزيرة.

بدوره، وضع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني جنوب ويلز في حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دينيس وهذا أول إنذار يصدر في المقاطعة بسبب غزارة الأمطار منذ كانون الأول 2015.

وقال جيريمي بار مسؤول إدارة مخاطر الطوارئ في الجهاز المكلف إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ويلز: نحض الناس على الحذر واتخاذ الترتيبات اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

وبدأت العاصفة دينيس باجتياح بريطانيا قبل يومين مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة وسط تحذيرات من أحوال الطقس للأيام المقبلة.

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