الخارجية الفلسطينية: “اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية” لتنفيذ بنود “صفقة القرن” مرفوضة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما يسمى “اللجنة الأمريكية الإسرائيلية” لتنفيذ بنود “صفقة القرن” مرفوضة ومدانة.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة “وفا” أن الإعلان عن تشكيل ما يسمى “اللجنة الأمريكية الإسرائيلية” لتنفيذ بنود “صفقة القرن” عدوان جديد على الشعب الفلسطيني واستخفاف بالمواقف الدولية الرافضة للصفقة وتماد في الانقلاب على قرارات الشرعية الدولية.

وشددت الخارجية على أن اللجنة تعكس حجم المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية على القضية الفلسطينية وتشكل جزءاً من “صفقة القرن” المشؤومة للاستيلاء على مناطق واسعة من الضفة الغربية وتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 داعيةً المجتمع الدولي الى رفضها وإدانتها.

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