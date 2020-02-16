تعرض محطة محردة لتوليد الكهرباء لاعتداء إرهابي بقذائف من طائرات مُسيّرة
تعرضت محطة محردة لتوليد الطاقة الكهربائية لاعتداء إرهابي بعدة قذائف من طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية مخلفة أضراراً مادية.
وأفاد مراسل «سانا» في حماة بأنه تم استهداف محطة محردة لتوليد الطاقة الكهربائية الليلة الماضية بعدة قذائف من طائرة مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية واقتصرت الأضرار على الماديات.
وكانت محطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا ومصفاة حمص تعرضت بداية الشهر الحالي لاعتداءات إرهابية بقذائف من طائرات مسيرة أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية.