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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 22 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 16 شباط 2020
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موسكو تدحض مزاعم أردوغان بوجود شركات روسية في ليبيا
صفي الدين: المقاومة حاضرة وجاهزة في كل الساحات
ظريف ولافروف يبحثان مستجدات الوضع في سورية
الجالية الأرمنية السورية في أرمينيا ترحب بقرار مجلس الشعب إدانة الإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين
ظريف: الاعتماد على واشنطن لن يحقق الأمن في منطقة الخليج
الجيش يوسّع سيطرته ويحرر قرى وبلدات عدة بريف حلب الغربي والجنوبي الغربي
رئيس حزب العمال التركي: نرفض تدخلات أردوغان في سورية ودعمه للإرهابيين فيها
بالصور.. عناصر الهندسة في الجيش يقومون بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون على الطريق الدولي حلب-دمشق
خميس أمام مؤتمر العمال: مستمرون بإصلاح القطاع العام.. ومؤسساتنا النقدية قادرة على تجاوز الصعوبات
لافروف: الانتصار على الإرهاب في إدلب حتمي
السفير أبوسعيد: جهود لمحاكمة مسؤولي الاحتلال أمام الجنائية الدولية
حزب البعث في لبنان: انتصارات الجيش السوري أفشلت مخططات الإرهاب
الداخلية اليمنية: تفكيك خليتين تابعتين لتحالف العدوان السعودي
مصدر روسي يؤكد أن النظام التركي يواصل تقديم الأسلحة للإرهابيين في إدلب بما فيها مضادات طيران
قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين