موسكو تدحض مزاعم أردوغان بوجود شركات روسية في ليبيا

دحضت روسيا مزاعم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان حول وجود شركات عسكرية روسية خاصة تعمل في ليبيا مؤكدة عدم توافق هذه المزاعم مع حقيقة الوضع.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قوله اليوم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن تعليقا على مزاعم أردوغان: إنّ هذا لا يتسق مع الواقع وحقيقة الوضع.

وكان أردوغان زعم في تصريحات سابقة أن وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان الروسي يديران مجموعة “فاغنر” في ليبيا.

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