الروسي لوغينوف يحرز ذهبية في بطولة العالم للتزلج

أحرز الروسي ألكسندر لوغينوف اليوم الميدالية الذهبية في مسابقة التزلج الفردي للمسافات الطويلة “البياتلون” لمسافة 10 كيلومترات ضمن بطولة العالم التي تستضيفها إيطاليا.

وجاء لوغينوف البالغ 28 عاما في المركز الأول بعد أن قطع مسافة السباق بـ 22 دقيقة و1ر48 ثانية فيما ترك المركزين الثاني والثالث للفرنسيين فيلون ماي ومارتين فورغاد على الترتيب.

وهذه الميدالية الذهبية هي الأولى لروسيا في مسابقة فردي البياتلون للرجال منذ عام 2008 الذي أحرزها حينذاك مكسيم تشودوف.

وأحرز لوغينوف في بطولة العالم الماضية الميدالية الفضية بالفردي والميدالية البرونزية في سباق التتابع.

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