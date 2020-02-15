ظريف ولافروف يبحثان مستجدات الوضع في سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف أهمية الحل السياسي للأزمة في سورية ومستجدات الوضع فيها ولا سيما في إدلب .

كما تطرق الجانبان خلال لقائهما على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم إلى الاتفاق النووي الموقع بين إيران والمجموعة الدولية وتبادلا وجهات النظر حول سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان لافروف أكد خلال لقائه في ميونيخ في وقت سابق اليوم غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية أهمية احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومكافحة التنظيمات الإرهابية فيها.

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