الجالية الأرمنية السورية في أرمينيا ترحب بقرار مجلس الشعب إدانة الإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين

أكد أبناء الجالية الأرمنية السورية المقيمة في أرمينيا أن قرار مجلس الشعب بإدانة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية يدعم حقوق الشعب الأرمني ويسهم في زجر الظالم عن مواصلة ارتكابه الجرائم بحق الشعوب.

وتقدم أبناء الجالية في بيان لهم بالشكر والعرفان إلى مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية لإصدار القرار معبرين عن اعتزازهم به لأنه أدان الدولة العثمانية التي ما فتئت ترتكب جرائمها المستمرة بحق الشعوب الأخرى منذ بدايات القرن العشرين وحتى اليوم.

وأعرب أبناء الجالية عن أملهم في أن تحذو البرلمانات العربية حذو سورية بإدانة المجزرة والاعتراف بها الأمر الذي يؤكد ويعيد كرامات الشعوب ويزجر كل ظالم.

ووجه أبناء الجالية تحية حب وتقدير لسورية وقيادتها وشعبها ولجيشها الذي يسطر الانتصارات على خط النار يدافع عن كرامة الأمة العربية جمعاء ويقدم التضحيات كي تنعم بالحرية والكرامة.

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