ظريف: الاعتماد على واشنطن لن يحقق الأمن في منطقة الخليج

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على أن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية لن يحقق الأمن في منطقة الخليج، معرباً عن استعداد بلاده للحوار من أجل التوصل إلى آلية أمنية مع دول المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن ظريف قوله اليوم في حديثه خلال مؤتمر ميونيخ الأمني: إنّ الاعتماد على واشنطن لن يحقق الأمن وأن أمن الخليج يتحقق من داخل المنطقة وليس بالاعتماد على أمريكا.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني تقدم بـ”مبادرة أمن هرمز” إلى الأمم المتحدة لضمان الأمن في المنطقة وتأمين تعاون دول المنطقة وقدراتها لحفظ الأمن.

وفي سياق آخر أكد ظريف أن إيران غير مستعدة للتفاوض مرة أخرى بشأن الاتفاق النووي وأن الحوار المباشر بين طهران وواشنطن غير مطروح، مطالباً أمريكا بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع مجموعة خمسة زائد واحد الموجودة والتي خرجت منها واشنطن بشكل منفرد.

من جهة ثانية وصف ظريف اغتيال الفريق القائد قاسم سليماني بأنه عمل جبان قائلاً: إنّ هذا الإجراء الأمريكي كان بالتأكيد إجراءً إرهابياً وأن الرد على هذا الإجراء من قبل بلاده كان يمثل حقا مشروعا لطهران بناء على البند الـ 51 لميثاق الأمم المتحدة .

وكان ظريف أكد في وقت سابق اليوم فى مقابلة مع شبكة ”ان بى سى“ الإخبارية الأمريكية على هامش مؤتمر الأمن أن الولايات المتحدة بادرت بفعل عدواني ضد إيران ما دفع طهران إلى الرد بطريقة مناسبة تؤكد من خلالها أن أي تصرف ضدها له عواقب مشددا على أن الإدارة الأمريكية هى المسبب للأزمة بين الجانبين وأن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصغى لمستشارين “يفهمون جيداً الوضع في المنطقة”.

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