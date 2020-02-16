رفاه نيوف:

لم يعتد سكان المدن الساحلية في محافظة طرطوس هذا الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وبالتالي البرد الشديد فالكثير من العائلات لا يوجد لديها أي مصدر للتدفئة.وهناك سنوات كثيرة مرت وكانت أيام الشتاء الباردة على هذه المدن معدودة ولكن لهذا الشتاء نكهة أخرى فلم ينعم السكان بالدفء منذ نحو شهر وخاصة خلال الأسبوع الفائت وحتى اليوم فدرجات الحرارة وصلت في الساحل إلى /2 درجة مئوية خلال الأسبوع الماضي وهذا قلما يحدث كما بين مدير الأرصاد الجوية في طرطوس- محمود مبارك، وأشار إلى أن الحرارة إلى ارتفاع حيث وصلت اليوم إلى تسع درجات، أما في المناطق الجبلية وخاصة القرى الواقعة في الاتجاه الشمالي الشرقي للمرتفعات الجبلية وتحديداً قرى الدريكيش وقرى منطقة القدموس فمازالت تحت تأثير المنخفض بسبب نشاط رياح شمالية شرقية باردة جداً أدت إلى تشكل الجليد في تلك القرى وهذا الجليد لن يزول إلا بتساقط الأمطار وتوقف الرياح.

وقد ناشد سكان عدد من القرى المحافظة وشركة الكهرباء ومنهم سكان قرى القطاع الشمالي الشرقي من منطقة القدموس كأهالي قرية عين قضيب وكذلك سكان قرية بصيرة الجرد وذلك بعد انهيار أبراج الكهرباء وانقطاع الطرق وتجمد المياه في القساطل.. والناس هناك -كما قالوا-بلا ماء ولا كهرباء ولا طرقات.

وعلى الرغم من الظروف الجوية القاسية لم يتأخر عمال شركة كهرباء طرطوس عن القيام بواجبهم حيث توجهوا إلى مناطق الأعطال لإصلاحها والتي توزعت في أرجاء المحافظة وكان لسهل عكار النصيب الأكبر من الأعطال في الشبكة الكهربائية وذلك بسبب سرعة الرياح كما بين المهندس مالك معيطة- مدير كهرباء طرطوس وقد تم إصلاح 90% من الأعطال بالرغم من خطورة العمل في ظل الظروف الجوية السائدة.وكذلك ضربت العاصفة الثلجية والرياح الشديدة الشبكة الكهربائية في قرى القطاع الشمالي الشرقي من منطقة القدموس وتحديداً قرى الحاطرية ومزرعة الزعتيرة وتعمل ورشات الصيانة على إصلاح الأعطال لإعادة وصل التيار الكهربائي..

من جهتها قامت مؤسسة المياه في طرطوس بإيقاف الضخ باتجاه قرى جرد القدموس وعددها 17 قرية، ومدينة القدموس، وقرى قطاع جديدة الوادي في ريف بانياس الشرقي وعددها 10 قرى بسبب التدني الكبير لدرجات الحرارة وتجمد المياه في الخطوط الرئيسة حيث وصلت درجة الحرارة نهاراً في مدينة القدموس إلى ناقص ثلاثة وعملت على إيقاف الضخ ليلاً فقط للسبب نفسه عن بعض القرى في أرياف (الشيخ بدر، بانياس، مشتى الحلو، الدريكيش) حفاظاً على سلامة الشبكات والعدادات، علما أنه تم تزويد كل التجهيزات (مضخات – مجموعات توليد) بمانعات تجمد حرصاً على سلامتها ويتم استئناف الضخ فور تحسن الظروف الجوية.

وأكد المهندس أحمد أبو حسون- رئيس مجلس بلدية القدموس عدم وجود أي طريق مقطوع في قطاع البلدية وجميع الخدمات الضرورية متوفرة للمواطن وهذا ما أكده المهندس سامي سويدان- رئيس مجلس بلدية الدريكيش.

من جهته أكد رئيس بلدة حيلاتا التابعة لمنطقة الدريكيش أن طريق القرية الرئيس مقطوع منذ ثلاثة أيام بسبب تدني درجات الحرارة وتراكم الجليد وتعمل الجهات المعنية بالتعاون مع البلدة لفتح الطريق من خلال رش الملح عليه وأكد عدم وجود أي مشكلة فالخبز يصل لجميع السكان حيث يدخل بعد فتح الطريق صباحاً بشكل مؤقت ليعود الجليد مجدداً مع أول ساعات الليل.

وأكد رئيس بلدة دوير رسلان في منطقة الدريكيش أن الوضع جيد ويتم التعامل مع الجليد مباشرة من خلال رش الملح ولا توجد مشكلة بالنسبة لمادة الخبز لوجود فرن في قطاع البلدة.

وعن مدى توفر الدقيق المخصص لأفران محافظة طرطوس أكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس ثبات مخصصات الأفران التموينية من الدقيق التمويني ولم تخفض نهائياً والوضع مستقر ولا توجد شكاوى في هذا المجال كما أن المديرية تقوم بمراقبة الأفران لإيصال الرغيف لجميع المواطنين.

وفي اتصال هاتفي مع مدير الزراعة في طرطوس للاستعلام عن الأضرار التي سببتها العاصفة على الزراعات في المحافظة وخاصة المحمية قال: ستبدأ المديرية بإحصاء الأضرار مع بداية الأسبوع الحالي وحالياً لا يمكننا إعطاء أي أرقام لأنه علينا توخي الدقة، وهنا لا بد من التنويه بأن إلغاء التقنين الكهربائي عن مناطق الزراعة المحمية خلال موجة الثلوج والصقيع واستمرارها وخاصة في فترة الليل كان له الأثر الكبير في حماية الزراعات المحمية والتخفيف من الأضرار.

طباعة