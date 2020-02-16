برجك اليوم 16/2/2020
في عيد ميلادك.. كل عام وأنت بخير
لطيف- جذاب- مصلح للمجتمع ولنفسه- يسعى دائماً لمساعدة المقربين منه
الحـمـل: 21/3-20/4
مهنياً: تستقطب الإعجاب والاحترام وتقدم أفكاراً براقة وتتواصل مع المحيط المهني بنجاح.
عاطفياً: تسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيس إلى مزاجك الرصين.
الثـور: 21/4-21/5
مهنياً: تكون على استعداد للبدء بالتخطيط لمشاريع مهنية فتسير الأمور كما هو متوقع لها.
عاطفياً: تشعر بالاستغراب بسبب تعامل الحبيب معك غير المعتاد فلا تتجاهل نصائحه لك.
الجـوزاء: 22/5-22/6
مهنياً: سارع لاستغلال الفرص التي تتوافر لك فثمة إيجابيات وعروض جيدة لافتة تحصل عليها
عاطفياً: النقاشات قد تحمل أزمة وتدهوراً في العلاقة ولاسيما إذا كانت العلاقة متأرجحة.
الســرطان: 23/6-23/7
مهنياً: تشعر بالكآبة والرغبة في الاستسلام فحاول عدم التقصير في أدائك مهما تكن نفسيتك.
عاطفياً: لا خوف على مشاعرك من الخيبة فالوضع العاطفي مستقر ويميل إلى الوضوح.
الأســد: 24/7-23/8
مهنياً: من المحتمل أن تعاني المشاكسات وقد يخيب ظنك في بعض الأصدقاء في العمل.
عاطفياً: حاول أن تهتم كثيراً بمشاعر الحبيب وحاول ألا تسبب له الإحراج أمام الآخرين.
العـذراء: 24/8-23/9
مهنياً: تستاء من عدم تجاوب الأشخاص معك وترتاب من برودة التصرفات أو من غياب مفتعل.
عاطفياً: لا تعرف كيف تحدد طبيعة علاقتك بالحبيب وتحاول البحث عن طريقة تكون ناجحة.
الميزان: 24/9-23/10
مهنياً: تتخلص من بعض الحساسيات والإشكالات التي تواجهك وتكون مطمئناً وميالاً إلى السكينة.
عاطفياً: عليك أن تهتم أكثر بأسرار الحبيب ولا تنشرها على العلن فهي تتعلق بكما وحدكما.
العقرب: 24/10-22/11
مهنياً: يشير الفلك إلى تغيير جيد يحصل في حياتك المهنية أو في خياراتك المستقبلية.
عاطفياً: مسائل شخصية مربكة تشتت أفكارك وقد يحصل ذلك من خلال مشكلة للشريك.
القوس: 23/11- 22/12
مهنياً: حاذر بعض المستفيدين من أوضاعك وكن متعاوناً ولا تتذمر وابتعد عن الانتقادات
. عاطفياً: تحسن التحكم بعواطفك تجاه الشريك وطيبة قلبك تكون محل تقدير من قبله.
الجدي: 23/12-19/1
مهنياً: ترتاح للتجاوب من قبل بعض الزملاء وتتاح لك ظروف جيدة للقاءات تسعى إليها.
عاطفياً: لماذا ترفض ما يطلبه منك الشريك مع علمك بأنه محق، خفف من تعجرفك واصغ إليه.
الدلو: 20/1-19/2
مهنياً: يدعوك الحظ إلى الهدوء فأمامك فرصة جديدة في عملك وتكون على موعد مع منحة.
عاطفياً: عليك أن تستثمر علاقاتك الجيدة بالشريك لتعزيز موقعك في قلبه وازدياد ثقته بك.
الحوت: 20/2-20/3
مهنياً: تشعر بالانسجام مع نفسك وتبدو متحمساً لكل ما يروقك ويميزك عن الآخرين.
عاطفياً: بعض المشاحنات بسبب طباعك المتقلبة وتسارع إلى اتهام الحبيب وتندم على ذلك.