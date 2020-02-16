برجك اليوم 16/2/2020

في عيد ميلادك.. كل عام وأنت بخير

لطيف- جذاب- مصلح للمجتمع ولنفسه- يسعى دائماً لمساعدة المقربين منه

الحـمـل: 21/3-20/4

مهنياً: تستقطب الإعجاب والاحترام وتقدم أفكاراً براقة وتتواصل مع المحيط المهني بنجاح.

عاطفياً: تسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيس إلى مزاجك الرصين.



الثـور: 21/4-21/5

مهنياً: تكون على استعداد للبدء بالتخطيط لمشاريع مهنية فتسير الأمور كما هو متوقع لها.

عاطفياً: تشعر بالاستغراب بسبب تعامل الحبيب معك غير المعتاد فلا تتجاهل نصائحه لك.



الجـوزاء: 22/5-22/6

مهنياً: سارع لاستغلال الفرص التي تتوافر لك فثمة إيجابيات وعروض جيدة لافتة تحصل عليها

عاطفياً: النقاشات قد تحمل أزمة وتدهوراً في العلاقة ولاسيما إذا كانت العلاقة متأرجحة.



الســرطان: 23/6-23/7

مهنياً: تشعر بالكآبة والرغبة في الاستسلام فحاول عدم التقصير في أدائك مهما تكن نفسيتك.

عاطفياً: لا خوف على مشاعرك من الخيبة فالوضع العاطفي مستقر ويميل إلى الوضوح.



الأســد: 24/7-23/8

مهنياً: من المحتمل أن تعاني المشاكسات وقد يخيب ظنك في بعض الأصدقاء في العمل.

عاطفياً: حاول أن تهتم كثيراً بمشاعر الحبيب وحاول ألا تسبب له الإحراج أمام الآخرين.



العـذراء: 24/8-23/9

مهنياً: تستاء من عدم تجاوب الأشخاص معك وترتاب من برودة التصرفات أو من غياب مفتعل.

عاطفياً: لا تعرف كيف تحدد طبيعة علاقتك بالحبيب وتحاول البحث عن طريقة تكون ناجحة.



الميزان: 24/9-23/10

مهنياً: تتخلص من بعض الحساسيات والإشكالات التي تواجهك وتكون مطمئناً وميالاً إلى السكينة.

عاطفياً: عليك أن تهتم أكثر بأسرار الحبيب ولا تنشرها على العلن فهي تتعلق بكما وحدكما.



العقرب: 24/10-22/11

مهنياً: يشير الفلك إلى تغيير جيد يحصل في حياتك المهنية أو في خياراتك المستقبلية.

عاطفياً: مسائل شخصية مربكة تشتت أفكارك وقد يحصل ذلك من خلال مشكلة للشريك.



القوس: 23/11- 22/12

مهنياً: حاذر بعض المستفيدين من أوضاعك وكن متعاوناً ولا تتذمر وابتعد عن الانتقادات

. عاطفياً: تحسن التحكم بعواطفك تجاه الشريك وطيبة قلبك تكون محل تقدير من قبله.



الجدي: 23/12-19/1

مهنياً: ترتاح للتجاوب من قبل بعض الزملاء وتتاح لك ظروف جيدة للقاءات تسعى إليها.

عاطفياً: لماذا ترفض ما يطلبه منك الشريك مع علمك بأنه محق، خفف من تعجرفك واصغ إليه.



الدلو: 20/1-19/2

مهنياً: يدعوك الحظ إلى الهدوء فأمامك فرصة جديدة في عملك وتكون على موعد مع منحة.

عاطفياً: عليك أن تستثمر علاقاتك الجيدة بالشريك لتعزيز موقعك في قلبه وازدياد ثقته بك.



الحوت: 20/2-20/3

مهنياً: تشعر بالانسجام مع نفسك وتبدو متحمساً لكل ما يروقك ويميزك عن الآخرين.

عاطفياً: بعض المشاحنات بسبب طباعك المتقلبة وتسارع إلى اتهام الحبيب وتندم على ذلك.

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