آخر تحديث: 2020-02-16 05:26:08
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على طريق دمشق ـ حلب الدولي .. جندي من الجيش العربي السوري يحتفل بعيد الحب على طريقته

التصنيفات: لقطة اليوم

تصوير ـ يوسف بدوي:
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التصنيفات: لقطة اليوم

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