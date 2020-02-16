على طريق دمشق ـ حلب الدولي .. جندي من الجيش العربي السوري يحتفل بعيد الحب على طريقته

في تاريخ كلّ الأمم ثمة الكثيرُ من الحروب، وتنظر كلُّ أمة إلى حروبها بعين الافتخار والاعتزاز إذا كانت من الأمم التي تعي، وتعرف معنى السيادة والاستقلال وتستميت في الدفاع عنهما، وكان جيشها يشكّل مؤسسةً وطنيةً بامتياز، يتماهى مع الجماهير التي... المزيد ←