مواد غذائية تجعل الإنسان أكثر سعادة

كشف خبراء الطب في مستشفى مايو في ولاية أريزونا الأمريكية، مواد غذائية قادرة على تحسين الصحة النفسية للإنسان بعد تناولها. ويفيد موقع «Focus.de» الألماني بأن الأطباء ينصحون لتحسين المزاج، بتناول البقوليات والأسماك والمكسرات والبروكلي والسبانخ والبيض، لأن أنواع الأسماك الدهنية تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3، التي تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب، وتحفز إنتاج هرمونات السعادة (سيروتونين ودوبامين). أما البقول والمكسرات والبيض، فتحتوي على أحماض أمينية من ضمنها التربتوفان، المهم والضروري للحفاظ على توازن هرمون السيروتونين في الجسم. وبالنسبة للسبانخ والبروكلي فهما غنيان بحمض الفوليك، الذي في حال نقصه بالجسم يسبب اضطراب النوم والاكتئاب.

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