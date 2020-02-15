الهلال الأحمر يفعّل عمله بعدة قطاعات في درعا

وليد الزعبي

أشار الدكتور أحمد المسالمة رئيس فرع درعا للهلال الأحمر خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي إلى تقديم مستوصفي ميسلون والضاحية خدماتهما والرعاية الصحية للوافدين والمجتمع المحلي وصرف أدوية الأمراض المزمنة مجاناً، حيث بلغ عدد المستفيدين منهما في العام الفائت 24601 مريض، وجرى توزيع 65 من المعيضات الحركية تتوزع بين كرسي كبير وكرسي أطفال ووكر وعكاز أبطي وعكاز مرفقي، كما يطبق برنامج الأطراف الصناعية عبر تقييم الحالات ونقلها إلى المركز المختص في دمشق، مع تنفيذ العلاج الفيزيائي، وتتواصل أعمال فريق التدبير المجتمعي لمعالجة سوء التغذية، ومشروع الصحة الإنجابية والدعم النفسي وخدمات الشباب، مشدداً على أهمية دور الإسعاف الأولي الذي يلبي على مدار الساعة خدمات المواطنين الصحية والإسعافية.

بالتوازي قامت إدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال بالتعاون مع عدة جهات بدعم قطاع مياه الشرب لإعادة تأهيل وإصلاح محطات ضخ وتنفيذ خزانات وتوريد مجموعات توليد وغيرها من الأعمال.

وفي قطاع سبل العيش استهدف مشروع الحبوب 4000 مستفيد في عدة بلدات فيما استهدف مشروع الحديقة المنزلية 4500 مستفيد ومشروع الدواجن 200 مستفيد، وهناك مشروع الأغنام الذي يهدف لدعم 100 عائلة لاستعادة نشاطها في مجال الثروة الحيوانية، إضافة للعمل في مشروع التوعية من مخلفات الحرب غير المنفجرة والألغام وغيرها من أنشطة الدعم النفسي.

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