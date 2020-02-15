الكرامة يفوز على الوثبة في اللقاء المؤجل من الدوري الممتاز لكرة القدم

فاز فريق الكرامة على جاره الوثبة بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب الباسل بحمص في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة لذهاب الدوري الممتاز لكرة القدم وبحضور جماهيري كبير.

وجاء هدف الكرامة الوحيد في الدقيقة الـ 90 بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة ارتدت من حارس الوثبة حسين رحال لتصل الى محمد صهيوني الذي أودعها الشباك لتعلن هدف الفوز للكرامة.

ورغم خسارته بقي الوثبة في المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري برصيد 24 نقطة بالمقابل تقدم الكرامة إلى المركز السابع متشاركا مع الشرطة برصيد 18 نقطة.

ويتصدر تشرين الترتيب برصيد 30 نقطة يليه الوحدة 25 نقطة ثم الوثبة بـ 24 فالجيش بـ 23 نقطة والاتحاد بـ 22 نقطة وحطين بـ 21 نقطة والشرطة والكرامة بـ 18 نقطة والنواعير بـ 16 نقطة والطليعة بـ 14 نقطة والساحل والفتوة بـ 10 نقاط لكل منهما وجبلة بـ 9 نقاط والجزيرة بـ 5 نقاط.

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