عودة البلجيكية كليسترز لملاعب التنس

عادت البلجيكية المصنفة الأولى عالمياً سابقاً كيم كليسترز إلى ملاعب تنس المحترفات لأول مرة منذ سبعة أعوام من خلال مشاركتها المقررة في بطولة دبي للتنس بعد غد.

وذكرت رويترز أن كليسترز 36 عاماً والفائزة بأربعة ألقاب كبيرة وكانت مشاركتها الأخيرة في بطولة أمريكا المفتوحة في عام 2012 ستواجه المصنفة السادسة الهولندية كيكي بيرتنز في الدور الأول في بطولة دبي.

وكانت كليسترز أعلنت العام الماضي عن عودتها للملاعب من جديد لكن إصابة في المرفق اضطرتها لعدم الظهور في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.

طباعة