منتخب سورية لرفع الأثقال للناشئات والشابات في بطولة بطولة آسيا بطشقند

بمشاركة منتخب سورية تنطلق بطولة آسيا لرفع الأثقال لفئات الناشئين والشباب والناشئات والشابات اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند.

مدرب منتخبنا الوطني للناشئات والشابات عهد جغيلي أوضح في تصريح لمراسل سانا الرياضي أن المنتخب سيشارك باللاعبتين ميرنا حسن وماري جغيلي اللتين خضعتا لمعسكر تدريبي مغلق في دمشق استمر نحو شهرين وتحديدا بعد الانتهاء من بطولة العرب في الأردن مطلع كانون الأول الماضي حيث حققت فيها اللاعبتان 15 ميدالية متنوعة وكانت بمثابة الاستعداد الحقيقي للبطولة الآسيوية الحالية مشيرا إلى أن اللاعبتين وصلتا إلى جاهزية فنية وبدنية عالية تتيح لهما تحقيق مشاركة ناجحة والمنافسة على مراكز متقدمة في الأوزان التي ستشاركان بها.

ولفت جغيلي إلى أن بطولة آسيا من البطولات القارية القوية لأنها تضم منتخبات جيدة تضم لاعبات يشاركن في بطولات العالم والأولمبياد لذا فإن هذه البطولة تشكل فرصة مناسبة للاحتكاك واكتساب الخبرة مبينا أن رياضة رفع الأثقال السورية أثبتت حضورا فاعلا في البطولات الخارجية بالفئات الأنثوية بسبب وجود لاعبات يعشقن اللعبة ولديهن طموح كبير بالمنافسة على مراكز متقدمة ورفع علم الوطن عاليا في المحافل الدولية.

وبين جغيلي أن لاعبتي المنتخب الوطني خاضتا تدريبات مكثفة طيلة العام الماضي في مركز صفا التدريبي بمدينة سلحب تحت إشراف مدرب منتخبنا الوطني محمد رشا بإمكانات متواضعة ودون المشاركة في أي معسكرات خارجية مقارنة بالدول الأخرى ولكن محبة اللعبة والعزيمة والإصرار على المشاركة الناجحة تشكل عوامل مهمة لمنافسة لاعباتنا على المراكز المتقدمة في البطولة الآسيوية الحالية.

بدورها أشارت لاعبة منتخبنا ميرنا حسن إلى أنها ستشارك في البطولة بفئة الناشئات على أمل تحقيق مركز متقدم رغم قوة المنافسة مع لاعبات الدول الأخرى الأكثر جاهزية واستعدادا مضيفة إن المشاركة في بطولة آسيا تحظى بأهمية بالغة بالنسبة لها لأنها ستجمعها مع لاعبات متميزات ما يمنحها حافزا قويا من أجل تقديم أداء جيد واكتساب الخبرة اللازمة إضافة إلى سعيها الجاد لتحقيق ميداليات براقة.

بدورها قالت لاعبة المنتخب ماري جغيلي إن مشاركاتها السابقة في البطولات العربية والاسيوية أكسبتها خبرة جيدة ما سيمنحها دفعا معنويا كبيرا من أجل المنافسة على مركز متقدم مشيرة إلى أن فترة الاستعداد للبطولة لم تكن كافية واقتصرت على معسكر داخلي في دمشق ولكن لدينا همة عالية لتمثيل المنتخب بأفضل صورة واستكمال الإنجازات التي حققتها منتخباتنا الوطنية في جميع البطولات الخارجية التي شاركت بها في السنوات الأخيرة.

يذكر أن اللاعبة ميرنا حسن أحرزت ست ميداليات ذهبية في فئتي الناشئات والشابات وثلاث فضيات بالسيدات في بطولة العرب الأخيرة في الأردن بينما أحرزت ماري جغيلي ست ميداليات ذهبية في فئتي الناشئات والسيدات.

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