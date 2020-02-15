عمال الكهرباء بحمص وريفها.. جنود مجهولون يصلون الليل بالنهار لإصلاح الأعطال

لم تثن الظروف الجوية الصعبة عمال وورشات الشركة العامة لكهرباء حمص من القيام بواجبهم في إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين بالرغم من تعرضهم للأخطار وصعوبة وصولهم إلى بعض مناطق الأعطال ولا سيما في الريف الغربي.

وفي تصريح لمراسلة “سانا” أكد المهندس بشير السعيد رئيس دائرة شؤون الريف في الشركة العامة لكهرباء حمص أن عمال الطوارئ في الريف مستعدون لإصلاح الأعطال على مدار الساعة وبذلوا جهودا جبارة وخاصة في منطقة عيون الوادي بعد انهيار أبراج خط متوسط يتم العمل فيها حتى الآن بالرغم من أن مناطق الأعطال يصعب الوصول إليها.

بدوره لفت ثابت خضور مدير طوارئ شين إلى أن الورشات تمكنت من إصلاح عطل لخط الكهرباء المتوسط وأكثر من عطل منخفض في منطقة شين خلال الأسبوع الماضي رغم الظروف الجوية القاسية.

يوسف تحسين عامل توتر متوسط قال: إن بعض الخطوط كان يصعب الوصول إليها ما يضطرنا للمشي أكثر من 2 كم على الثلج والجليد وكنا نضطر إلى كسر الجليد المتراكم على الأعمدة للوصول إلى مكان العطل لإصلاحه.

محمد ابراهيم عامل توتر متوسط أيضاً قال إنه يعتبر عمله واجباً وطنياً وإنسانياً وبالرغم من تعرضه للخطر مرات عدة إلا أنه يرى أن حياته ليست أهم من حياة جنود الجيش العربي السوري الذين يصارعون أشد الظروف لنبقى نحن بسلام.

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