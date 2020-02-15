السفير أبوسعيد: جهود لمحاكمة مسؤولي الاحتلال أمام الجنائية الدولية

أكد السفير هيثم أبو سعيد مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف أن اللجنة تواصل الجهد لإيصال مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية وللتصدي لمحاولات تحويل حقوق الإنسان إلى منصات لاستهداف دول محددة.

وأوضح أبو سعيد خلال لقائه اليوم رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد أن الولايات المتحدة رعت فبركات أكاذيب ومسرحيات كيميائية مزعومة لاتهام سورية بانتهاك حقوق الإنسان في وقت تقوم بالتعمية الدائمة على جرائم كيان الاحتلال ضد الفلسطينيين وعلى جرائم المجموعات الإرهابية التي يندى لها جبين الإنسانية.

ولفت الجانبان إلى أن العدوانية الإسرائيلية لا تقتصر على الاستيطان والتهويد والحصار والقمع والاعتقال والتشريد بل هناك عمليات قتل يومية تستهدف الفلسطينيين هي أشبه بحروب الإبادة الجماعية وهذه أعمال وحشية إرهابية وجرائم موصوفة ضد الإنسانية.

وأشار أبو سعيد إلى أن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تواصل القيام بدورها لإدانة الكيان الإسرائيلي في المحافل الدولية ولا سيما في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

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