آخر تحديث: 2020-02-15 14:58:56
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عناصر الهندسة في الجيش يقومون بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون على الطريق الدولي

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التصنيفات: آخر الأخبار

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