عناصر الهندسة في الجيش يقومون بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون على الطريق الدولي

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 21 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 15 شباط 2020
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موسكو قلقة من التهديدات الموجهة لسفيرها في أنقرة
لافروف يبحث مع نظيره الألماني الأوضاع في سورية وليبيا
بكين: النهج الأمريكي يزعزع أمن واستقرار الشرق الأوسط
الاحتلال يوسع استيطانه بعد إعلان "صفقة القرن"
الهند ترفض محاولات تدخل النظام التركي في شؤونها
إزالة السواتر الترابية والعوائق على الطريق الدولي عند مدخل حلب الغربي
عدوان سعودي جديد .. واستشهاد وإصابة عشرات اليمنيين
الجيش يحرر قريتي أورم الكبرى وكفرناها ويواصل عملياته بريف حلب
ظريف: واشنطن وطهران اقتربتا جداً من شفا الحرب
«نيو إيسترن آوت لوك»: حِقبةُ الهيمنة الأمريكية ولّت
وفد يهودي ـ أمريكي في السعودية
آلاف المباني مهددة بالانهيار في حلب .. والأهالي يسكنونها رغم خطورتها!
أسعار الفروج تحلق .. وعزوف عن تربيته في السويداء
إصدار جوازات سفر للراغبين الموجودين خارج سورية
وزير العدل ينقلب على ترامب: توقف عن تخويفنا