خدماته إغاثة وإنسانية للهلال الأحمر في درعا

وليد الزعبي- تشرين:

يقدم فريق الإغاثة في فرع الهلال الاأحمر العربي السوري في درعا خدماته الإغاثة الإنسانية للعائلات الوافدة والمتضررة والعائدة وعائلات الشهداء، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة المحددة أسمائهم من قبل مجلس الإغاثة الفرعي في المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد المسالمة رئيس الفرع خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي أمس إلى أنه يستفيد من المساعدات الإغاثية 8989 شخصاً خلال كل دورة توزيعية والتي تنفذ كل شهرين أو ثلاثة أشهر وذلك عبر منافذ توزيع درعا وإزرع والصنمين، فيما هناك مستفيدون من خارج نطاق تلك المنافذ وتبلغ شهرياً 54 ألف سلة غذائية مع الطحين.

ولفت المسالمة إلى تقديم مستوصفي ميسلون والضاحية خدماتهما والرعاية الصحية للوافدين والمجتمع المحلي وصرف أدوية الأمراض المزمنة مجاناً، حيث بلغ عدد المستفيدين منهما في العام الفائت 24601 مريض، وجرى توزيع 65 من المعيضات الحركية تتوزع بين كرسي كبير وكرسي أطفال ووكر وعكاز ابطي وعكاز مرفقي، كما يطبق برنامج الأطراف الصناعية عبر تقييم الحالات ونقلها إلى المركز المختص في دمشق، مع تنفيذ العلاج الفيزيائي، وتتواصل أعمال فريق التدبير المجتمعي لمعالجة سوء التغذية، ومشروع الصحة الإنجابية والدعم النفسي وخدمات الشباب.

وشدد المسالمة على أهمية دور الإسعاف الأولي الذي لديه من الموارد البشرية 12 طبيباً و128 مسعفاً و21 سائقاً، تقوم على مدار الساعة بتلبية خدمات المواطنين الصحية والإسعافية.

بالتوازي قامت إدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال بالتعاون مع عدة جهات بدعم قطاع مياه الشرب لإعادة تأهيل واصلاح محطات ضخ وتنفيذ خزانات وتوريد مجموعات توليد وغيرها من الأعمال، وفي قطاع سبل العيش استهدف مشروع الحبوب 4000 مستفيد في عدة بلدات فيما استهدف مشروع الحديقة المنزلية 4500 مستفيد ومشروع الدواجن 200 مستفيد، وهناك مشروع الاغنام الذي يهدف لدعم 100 عائلة لاستعادة نشاطها في مجال الثروة الحيوانية، إضافة للعمل في مشروع التوعية من مخلفات الحرب غير المنفجرة والألغام وغيرها من أنشطة الدعم النفسي.

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