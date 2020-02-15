الإدارة الأمريكية تصعّد إجراءاتها العدائية ضد الشركات الصينية

رأى وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر أن شركة “هواوي” عملاق الاتصالات الصينية تمثل “تهديداً” لحلف شمال الأطلسي “ناتو” وذلك في تصعيد جديد للإجراءات العدائية الأمريكية ضد الشركات الصينية.

وزعم اسبر في تصريح خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ نقلته وكالة الصحافة الفرنسية بأن “السماح لمجموعة “هواوي” ببناء شبكة الجيل الخامس من الانترنت في الدول الأوروبية قد يؤدي في النهاية إلى تهديد لحلف الناتو”.

تحريض اسبر الواضح ضد “هواوي” جاء بموازاة هجوم مماثل أطلقه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضد الشركة التي تتعرض لحملة شرسة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الحرب التجارية التي افتعلها الأخير مع الصين.

وطالبت الصين الولايات المتحدة أمس بالكف فوراً عن قمع الشركات الصينية وذلك بعد أن أضافت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جديدة ضد هواوي.

وكانت الإدارة الأمريكية وضعت عملاق الصين للتكنولوجيا و70 هيئة تابعة لها ضمن “القائمة السوداء” في أيار الماضي وذلك في أعقاب نشر تقرير لموقع عالم التقنية يظهر تفوقها على شركة أبل الأمريكية في إنتاج الهواتف الذكية لتواجه قيوداً عديدة ضمن محاولات أمريكية حثيثة للحد من توسع الشركة التي تقود شركات التكنولوجيا الصينية التنافسية.

ورفعت هواوي في أيار الماضي دعوى في الولايات المتحدة تطالب فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها من قبل إدارة ترامب في القائمة السوداء الأمريكية ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.

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