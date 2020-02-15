آخر تحديث: 2020-02-15 14:58:56
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مصدر في قيادة شرطة حلب: إصابة 3 مدنيين بجروح باعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على بلدة الزهراء

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التصنيفات: آخر الأخبار

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