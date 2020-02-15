موسكو قلقة من التهديدات الموجهة لسفيرها في أنقرة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن بلاده تتوقع من تركيا ضمان أمن الدبلوماسيين والسياح الروس على أراضيها، معرباً عن قلقه إزاء التهديدات الموجهة ضد السفير الروسي في أنقرة.

وقال غروشكو في تصريحات للصحفيين كما نقلت وكالة “سبوتنيك”: إن الوضع يثير قلقنا إلى حد بعيد ولقد مررنا بإحدى المآسي وننطلق من أن السلطات التركية ستقوم بكل ما هو ضروري لأن تضمن أمن طاقمنا الدبلوماسي، مؤكداً أن روسيا ترصد باهتمام شديد الوضع الأمني في جميع البلدان ولديها إدارة خاصة في وزارة الخارجية تعنى بهذا الشأن.

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