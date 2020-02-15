النواعير يحتفظ بالصدارة والطليعة يتقدم

احتفظ فريق النواعير بصدارته رغم تعادله مع حطين بثلاثة أهداف لمثلها خلال المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية في الجولة الثالثة لإياب دوري كرة القدم للشباب.

ووصف مدرب حطين سليم جبلاوي المباراة بأنها كانت قوية وندية من الفريقين وترتقي لقمة الدوري بين المتصدر والوصيف من حيث المستوى الفني والبدني العالي، مشيراً إلى أن النواعير يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين أصحاب الخبرة فالعديد منهم يلعب في منتخبي شباب سورية والأولمبي.

وأضاف جبلاوي: رغم فارق الخبرة والأعمار استطاع لاعبو فريقنا مجاراة منافسيهم والتفوق عليهم ببعض مراحل المباراة وأنا راض عن أداء اللاعبين وإحساسهم العالي بالمسؤولية فرغم التعادل لم يبتعد فريقنا بالترتيب وبقي بدائرة المنافسة على الصدارة ،لافتً إلى أن فريقه سيسعى للتعويض بالمباراة القادمة مع الاتحاد في حلب وسيلعب لكسب نقاط المباراة الثلاث رغم أنها لن تكون سهلة لأنها مع فريق منافس قوي على الصدارة بدوري الشباب.

وحقق الطليعة فوزاً مهماً على تشرين بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي بحماة ضمن الجولة الثالثة .

وساهم الفوز الذي حققه الطليعة بارتقائه إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة وتقليص الفارق مع جاره النواعير المتصدر إلى أربع نقاط فقط وبالتالي دخوله في أجواء المنافسة على لقب بطولة الدوري.

مدرب شباب الطليعة ياسر البني قال: إن الفريق حقق فوزاً صعباً على تشرين وجاء بالتوقيت المناسب لأنه قربنا أكثر من فرق المقدمة ومنحنا الأمل بالمنافسة على اللقب ولا سيما أن الفريق المنافس هو بطل الدوري الموسم الماضي والفوز عليه يمنحنا دفعاً معنوياً كبيراً لتحقيق نتائج إيجابية في المراحل المقبلة.

وأضاف البني: إن فريقه يضم لاعبين موهوبين لديهم الحماس والرغبة القوية بتقديم أداء جيد وتحقيق الانتصارات وهذا ما سنحاول استثماره مستقبلاً لكي نبقى في أجواء المنافسة علماً أن الطليعة أحرز المركز الثالث في بطولة الدوري الموسم الماضي.

وخلال الجولة ذاتها فاز الكرامة على المجد بهدف دون رد خلال لقائهما بدمشق وعقب اللقاء أشار مدرب الكرامة مصطفى الرجب إلى أن فريقه يتطور من مباراة لأخرى في الدوري ويطمح لتحقيق المزيد من الانتصارات في المراحل العشر المتبقية من مرحلة الإياب للمنافسة مع فرق المقدمة حيث سيتم العمل على تلافي اهدار فرص التسجيل إضافةً إلى تعزيز الجانب الدفاعي.

وفي اللقاء الذي جرى بحمص وجمع الوثبة والجيش حقق الأخير فوزاً ثميناً بثلاثة أهداف لهدفين.

ولفت مدرب الوثبة وليد الكردي إلى أن الفريق قدم أداء جيداً وسيتطور أداؤه أكثر في المرحلة القادمة حيث يتم العمل على إعداده وفق استراتيجية تدريبية تم التركيز خلالها على اللاعبين الموهوبين وهم بحاجة لمزيد من المباريات لتطوير مهاراتهم الكروية.

وكانت الجولة الثالثة لإياب الدوري شهدت أيضاً فوز الشرطة على المحافظة بأربعة أهداف لهدفين والاتحاد على الحرية بخمسة أهداف نظيفة والوحدة على جبلة بهدف دون رد.

وبقي النواعير في الصدارة برصيد 31 نقطة ثم الاتحاد وحطين ولكل منهما 28 نقطة فالطليعة بـ 27 نقطة وتشرين بـ 26 نقطة والكرامة بـ 25 نقطة والوثبة بـ 24 نقطة والشرطة والوحدة بـ 23 نقطة لكل منهما والحرية بـ 21 نقطة والجيش بـ 18 نقطة والمحافظة بـ 11 نقطة والمجد بـ 10 نقاط فجبلة بـ 6 نقاط.

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