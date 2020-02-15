وفد يهودي ـ أمريكي في السعودية

في مؤشر جديد على تنامي العلاقات وتسارع وتيرة التطبيع بين النظام السعودي وكيان الاحتلال الإسرائيلي, قام وفد يهودي ـ أمريكي الأسبوع الماضي بزيارة إلى السعودية، وذكرت القناة «11» الإسرائيلية أن الوفد الذي ضم مسؤولين من مؤتمر «رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى»، والذي يحظى بتأثير ملموس على سياسات الولايات المتحدة زار السعودية من الاثنين وحتى الخميس الماضيين.

وأشارت القناة إلى أن الوفد عقد اجتماعات مع مسؤولين سعوديين بارزين، وكذلك مع الأمين العام لما يسمى «رابطة العالم الإسلامي» وزير العدل السابق محمد العيسى، الذي ترأس مؤخراً وفداً لزيارة معسكر «أوشفيتز» النازي في بولندا. ويُنظَر إليه على أنه أحد المقربين من ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان.

وحسب القناة «11»، فإن «القادة» اليهود، سيطلعون نتنياهو قريباً على نتائج الزيارة، التي كان مخططاً لها قبل عدة أشهر, ووفقاً للقناة فقد طلبت السعودية إبقاء موضوع الزيارة سرياً.

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