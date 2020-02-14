انتقد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير السياسات التي تتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتغليبها مصلحتها الخاصة على مصلحة المجتمع الدولي.

ونقلت أسوشييتد برس عن شتاينماير قوله في كلمة الافتتاح لمؤتمر ميونيخ للأمن اليوم “إننا نبتعد سنة بعد سنة عن هدفنا الأساسي في إرساء تعاون دولي لإنشاء عالم أكثر سلاماً وأمناً” مضيفاً “إن منطق التنافس بين القوى العظمى يهيمن ليس على الأوراق الاستراتيجية في وقتنا الراهن بل إنه يهيمن على الواقع الجديد في جميع أرجاء العالم”.

وتابع شتاينماير “إن حليفنا الأقرب أي الولايات المتحدة في ظل الإدارة الحالية يرفض حتى فكرة المجتمع الدولي” وكأن الجميع يفكر في إعادة مجده ولو كان ذلك على حساب الجوار والشركاء إذا اقتضت الحاجة”.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في كلمته بالمؤتمر إن “الزمن الذي كانت تتصرف فيه الولايات المتحدة كشرطي عالمي انتهى”.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن ماس رأى أن “مراكز اعتماد القرار بشأن العديد من الخلافات حول العالم قد تغيرت وتحول بعضها إلى روسيا”.

يذكر أن مدينة ميونيخ الالمانية تستضيف من اليوم وحتى السادس عشر من شباط الجاري أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ 56 بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات لمناقشة الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية.

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