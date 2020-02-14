حفتر: السلم في ليبيا لن يتحقق قبل مغادرة مرتزقة النظام التركي

أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن السلم لن يتحقق في ليبيا قبل نزع سلاح المجموعات المسلحة ومغادرة المرتزقة الذين أرسلهم النظام التركي أراضيها.

ونقل موقع بوابة الوسط الليبي عن حفتر قوله في كلمة له اليوم “لا سلم إلا بنزع سلاح عصابات الميليشيات ومغادرة المرتزقة الذين أرسلهم مختل تركيا المسعور” في إشارة إلى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع حفتر “كنا ومازلنا دعاة سلام يضمن لشعبنا كرامته وحريته والسيطرة على مقدراته والتمتع بخيراته ولن يكون ذلك إلا باستسلام الإرهابيين أو أن يواجهوا مصيرهم المحتوم” مضيفاً “هذا هو السلام الذي نمد إليه أيدينا ونعلن معه وقفاً دائماً لإطلاق النار”.

وكانت العديد من التقارير والوثائق أكدت إرسال النظام التركي آلافاً من مرتزقته الإرهابيين من شمال سورية إلى ليبيا بينما أشار اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أواخر الشهر الماضي إلى أن هؤلاء المرتزقة ارتكبوا عدداً من الجرائم في العاصمة الليبية من بينها القصف العشوائي لمنازل المواطنين والقيام بعمليات سطو مسلح واعتقال عدد من الضباط والنشطاء المدنيين والسيطرة على المدارس.

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