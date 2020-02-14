مسيرة احتجاجية رفضاً لـ “صفقة القرن” في مخيم جرمانا

نظمت المنظمات الشبابية والطلابية الفلسطينية في سورية اليوم مسيرة احتجاجية رفضا لما تسمى “صفقة القرن” الصهيوأمريكية وذلك بمخيم جرمانا في ريف دمشق بمشاركة فعاليات أهلية وثقافية ودينية.

ورفع المشاركون في المسيرة العلمين السوري والفلسطيني مرددين هتافات منددة بما تسمى “صفقة القرن” الرامية إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني وتؤكد ضرورة وحدة الصف الفلسطيني والمقاومة بكل الوسائل لمواجهة المشاريع الصهيوأمريكية.

وأكد المشاركون في بيان لهم رفضهم وإدانتهم المطلقة لما تسمى “صفقة القرن” المشؤومة الرامية إلى إنهاء القضية الفلسطينية وحقوق شعبها الثابتة والتاريخية مشددين على أن كل من يقبل أو يشترك بأي جزئية من هذه الصفقة هو خائن لفلسطين وشعبها وقضيتها.

واعتبر المشاركون أن أي تطبيع مع الاحتلال الصهيوني جريمة لا تغتفر وطعنة في ظهر أبناء الشعب الفلسطيني مؤكدين أن “صفقة القرن” المشؤومة بحكم الميتة لأن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله ومقاومته حتى انهاء الاحتلال ونيل كامل حقوقه.

ووجه المشاركون من خلال البيان التحية لكل دول العالم الحر وتحركات الشعوب الحية المطالبة دائما باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته مجددين تأكيدهم الوقوف إلى جانب سورية قيادة وشعباً وجيشاً في مواجهة العدوان الإرهابي الذي يستهدف دورها الكبير في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن قضايا الأمة العربية.

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