المشاركون في المؤتمر العمالي يطالبون بتشميل أسر الشهداء والجرحى في الرعاية الصحية وتفعيل الرقابة الدوائية

ناقشت اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام لاتحاد نقابات العمال السابع والعشرين مساء اليوم القرارات والمقترحات المتعلقة بالعمال في أماكن عملهم والصعوبات التي يعانون منها وسبل معالجتها.

وطالب المشاركون في المؤتمر بتشميل أسر الشهداء والجرحى في الرعاية الصحية مجاناً وتأمين الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة للعمال وتعزيز مجلس الرعاية الصحية ليشمل جميع العمال في مختلف القطاعات وتفعيل الرقابة الدوائية.

وأكد المشاركون ضرورة تطوير المشفى العمالي بحمص وتعديل القانون الخاص بالأعمال الخطرة وإلزام المشافي الخاصة باستقبال العمال والسعي ليكون تعويض نهاية الخدمة من صناديق التكافل الاجتماعية وإعادة النطر بطبيعة العمل وقيمة الوجبات الغذائية التي تقدم للعمال والتقاعد المبكر للأعمال الخطرة .

وأشار المشاركون إلى أهمية ترميم السكن العمالي في مدينة عدرا العمالية وتخصيص الجمعيات السكنية العمالية بأراض وتخصيص مراكز انطلاق للنقل البري وتدعيم الصالات العمالية وتوسيع استثمارات اتحادات العمال في المحافظات بما يعود بالنفع للعمال وإقامة مجمع تعليمي طبي يشمل جميع الاختصاصات بالقرب من مجمع صحارى وإنشاء فندق لعمال الكهرباء في منطقة رأس البسيط وتشميل النقابيين القدامى بالضمان الصحي.

وشددوا على أهمية إصلاح القطاع العام الصناعي وزيادة مخصصات الانفاق على البحث العملي والتطوير الصناعي وتبني استراتيجية وطنية لتحسين جودة خدمات النقل العام وخطة لتعزيز قطاع الزراعة كونه أهم مصدر لتوليد الدخل وإعادة هيكلة المناصب الإدارية والخدمة العامة وحماية القطاع العام وتعزيز دوره وتوسيع الاستثمارات الاقتصادية وإعادة النظر بتوصيف الوظائف والملاكات .

وطالب المشاركون بمراجعة شاملة لجميع التشريعات والقوانين الخاصة بالعمل والإسراع في إصدار قانون العاملين الجديد وإصدار ووضع معايير وضوابط أكثر ملاءمة لعمليات التدخل الإيجابي و تكامل الأدوار والمسؤوليات الاقتصادية والتشاركية في صنع القرارات.

كما دعا المشاركون إلى مواصلة العمل مع المنظمات النقابية الشقيقة والصديقة وتوسيع العلاقات معها بما يخدم الطبقة العاملة وتطوير العلاقات المنبثقة عن الاتحاد العالمي لنقابات العمال وتعزيز دور المرأة السورية في مختلف الميادين ومواصلة الأنشطة والفعاليات في مختلف المنظمات النقابية والتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمات الصديقة والشقيقة وتأهيل الكوادر النقابية ومتابعة التوصيات التي سيتم إقرارها.

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