اعتداء الاحتلال التركي ومرتزقته بالقذائف على قرى ناحيتي أبوراسين وتل تمر بريف الحسكة

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية عدوانها على الأراضي السورية بريف الحسكة الشمالي وقامت باستهداف عدد من القرى والبلدات في منطقة أبو راسين وتل تمر بالقذائف الصاروخية.

وذكر مراسل سانا في الحسكة أن “قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المتحالفة معها اعتدت بالقذائف الصاروخية على قرى في ناحية أبو راسين وقرية الطويلة بريف تل تمر الغربي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة”.

وأضاف أن الاحتلال التركي أدخل رتلاً من الآليات العسكرية عبر قرية السكرية الحدودية توجه نحو قرى شمال غرب بلدة أبوراسين.

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال التركي نقلت رتل آليات عسكرية من مدينة رأس العين باتجاه مبروكة غرب المدينة يتألف من 8 دبابات و10 ناقلات جند مجنزرة و5 راجمات صواريخ.

ومنذ بداية عدوانها على المناطق الحدودية الشمالية في تشرين الأول الماضي قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها بالاستيلاء على عدة قرى وبلدات بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وتهجير آلاف العائلات عن منازلها في تلك المناطق.

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