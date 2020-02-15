أسعار الفروج تحلق.. وعزوف عن تربية الدواجن في السويداء

السويداء ـ ضياء الصفدي:

تشهد محافظة السويداء ارتفاعاً كبيراً في أسعار الفروج وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة التكاليف المرتفعة لأسعار العلف والأدوية التي يتم استيرادها من خارج سورية، إضافة إلى نقص التدفئة عن المداجن في الشتاء وخاصة أن المحافظة تتعرض خلال الأيام الماضية لموجة صقيع، ما يعرض الدواجن للأمراض بشكل دائم وبالتالي لخطر الموت.إذ ارتفعت أسعار الأعلاف، وأسعار أعلاف الدواجن المستوردة بنسبة وصلت إلى الضعف إضافة لارتفاع أسعار أدوية الدواجن، هذه العوامل أدت إلى تضاعف أسعار الدجاج والبيض، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد للدجاج الحي إلى 1300 ليرة ، بينما وصل سعر المذبوح إلى 1850 ليرة.

وإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج يترافق ذلك مع عزوف المربين عن تربية أفواج جديدة، لعدم قدرتهم على تمويل تكاليف الإنتاج، ومن المتوقع تفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة لعدم تربية أفواج جديدة خلال هذه الفترة، وذلك سيؤدي إلى قلة عرض المادة ما يسهم في استمرار غلائها.

وشكّل لحم الدجاج بديلاً عن اللحوم الحمراء، مع وصول سعر الكيلوغرام من لحم الغنم إلى 11 ألف ليرة، لذلك بات شراؤه صعباً أيضاً لارتفاع أسعاره، بحسب أغلبية المواطنين ممن التقتهم «تشرين» في المحافظة، واعتبر بيان عبد الدين أن ارتفاع أسعار الدجاج أضافته إلى قائمة «المحرمات» بالنسبة للمواطنين، مع الظروف الاقتصادية الصعبة وتحليق الأسعار الجنوني، وأشار كنان أبو حمدان إلى أن غلاء الأسعار دفع المواطنين لشراء الدجاج بالقطعة لا بالكيلوغرام، معتبراً أن الدجاج أصبح من «الكماليات».

وأرجع أصحاب المسالخ سبب غلاء أسعار الدجاج إلى ارتفاع سعر الأعلاف، إذ وصل سعر الكيس الواحد من الأعلاف البالغ وزنه 50 كيلوغراماً، إلى 20 ألف ليرة ، وأوضحوا أنه لا يمكن الاستغناء عن العلف الخاص بالدجاج، فأي تقصير في التغذية بالأعلاف يؤدي إلى تناقص وزن الدجاجة. كما تحدث أصحاب المسالخ عن أثر ارتفاع أسعار المحروقات، والأمراض التي تصيب الدجاج في فصل الشتاء، وارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بها، ويرون أن الحلول تكمن في دعم المربين بالمازوت المدعوم، وتسهيل إجراءات الاستيراد للأعلاف والأدوية، ومنع تصدير الدجاج.

وأوضح مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف في السويداء- نائل الشوفي أن أسباب ارتفاع الأسعار ما زالت قائمة وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المواد المستوردة الداخلة في صناعة الأعلاف كالذرة الصفراء والصويا، مشيراً إلى أن المؤسسة ما زالت توزع مادة نخالة القمح، وأسعارها ما زالت مقبولة بحيث كان سعر طن النخالة 41 ألف ليرة وأصبح 44 ألفاً ومئتي ليرة، لكن أسعار المواد المستوردة هي سبب غلاء أسعار الأعلاف إضافة إلى ارتفاع أجور النقل.

كما أكد رئيس لجنة تحديد الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء- فتحي العبد أن لجنة تحديد أسعار مادتي الفروج والبيض تستقصي الأسعار في المحافظات المجاورة وتأخذ في الحسبان توافر المادة في المحافظة وتحدد الأسعار على هذا الأساس، وهناك عدة عوامل تسهم في تحديد سعر الفروج أهمها وفرة المادة إضافة إلى أسعار العلف وسعر الصوص وأسعار المحافظات المجاورة، وتغطية الكميات المنتجة للطلب على المادة، مبيناً أن اللجنة حددت سعر كيلو الفروج الحي ب 1230 ليرة.

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