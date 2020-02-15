على ذمة «السورية للمخابز» في طرطوس.. لا تلاعب أو اتجار بالدقيق في المخابز التابعة لها

طرطوس - أيهم ابراهيم:

أكد سالم ناصر- مدير فرع السورية للمخابز في طرطوس لـ«تشرين» عدم وجود أي تلاعب أو اتجار بالدقيق التمويني في المخابز التابعة للفرع, عازياً الأمر إلى الإجراءات المشددة وآليات الرقابة الصارمة على عمل الأفران وتوجه الفرع لترجمة وتنفيذ كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخير القاضي بالإشراف على آليات توزيع الدقيق وتعزيز الرقابة على عمل الأفران العاملة وذلك بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية في المحافظة, حيث يوجد في كل مخبز – بحسب ناصر – وثائق بكميات الدقيق المستلمة من المطحنة إضافة لوثائق تبين كميات الخبز الناتج وإشعارات بالتسديدات المصرفية تتعلق بكميات الخبز المنتج لديه والرصيد المتبقي من كل المواد المساعدة ونفى ناصر كل الكلام والمعلومات المتداولة عن تخفيض مخصصات الأفران من الطحين خلال الفترة الأخيرة.

وعن خطة الفرع لإنشاء مخابز جديدة خلال العام الحالي لفت ناصر إلى عدم وجود أي خطة حالياً و إنما العمل على متابعة تركيب الخط الجديد لمخبز الجولان الآلي المقدم من قبل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري, إضافة لمتابعة الفرع لعمليات الصيانة الدورية لجميع الخطوط التابعة للمخابز التي وصل عددها إلى 15 مخبزاً, 10 منها تعمل بنظام الإدارة و5 تعمل بنظام الإشراف كاشفاً عن توجه الفرع لتحويل مخبز برمانة المشايخ الجديد الذي يعمل بنظام الإشراف إلى مخبز يعمل بنظام الإدارة وعن شكاوى المواطنين المتعلقة بتراجع نوعية و جودة الرغيف خاصة في المخابز التي تعمل بنظام الإشراف, أوضح ناصر أن تدني و تراجع نوعية الرغيف يعود لأسباب فنية «أعطال – نوعية الدقيق أو الخميرة» حيث تتم معالجة الموضوع بالتنسيق مع الجهات المقدمة للمواد وإجراء الصيانات السريعة وإن كان هناك أي تقصير من قبل المشرف يتم على الفور معاقبته أو اقتراح إعفائه.

طباعة