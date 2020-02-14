الكرامة والوثبة في مباراة مؤجلة.. والجمعة انطلاق “إياب” الدوري

تقام يوم غد السبت مباراة “ديربي حمص” بين فريقي الكرامة والوثبة على ملعب خالد بن الوليد، وهي مؤجلة من ذهاب المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز بكرة القدم، ويحتل الوثبة المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما الكرامة في المركز التاسع بـ 15 نقطة، ويتصدر تشرين الترتيب بـ 30 نقطة يليه الوحدة بـ 25 نقطة، وهناك فرصة للوثبة للتقدم للمركز الثاني في حال فوزه بالمباراة.

كما تنطلق المرحلة الأولى من إياب الدوري يوم الجمعة 21 شباط الجاري بإقامة خمس مباريات:

تشرين × النواعير / الساحل × الفتوة / الشرطة × جبلة / الطليعة × حطين / الشرطة × الكرامة .

وتم تقديم موعد مباراتي الوثبة و الاتحاد ، والجيش و الوحدة، إلى يوم الأربعاء المقبل 19 شباط، بسبب مشاركة فريقي الوثبة والجيش في مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

الترتيب:

تشرين في الصدارة برصيد 30 نقطة يليه الوحدة بـ 25 نقطة فالوثبة والجيش بـ 23 نقطة فالاتحاد بـ 22 نقطة ثم حطين بـ 21 نقطة فالشرطة بـ 18 نقطة فالنواعير بـ 16 نقطة والكرامة بـ 15 نقطة والطليعة بـ 14 نقطة فالفتوة والساحل بـ 10 نقاط ثم جبلة بـ 9 نقاط وأخيراً الجزيرة بـ 5 نقاط.

رامي منصور ـ تشرين:

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