مشفى الجرجانية يعاني نقص الكوادر… وطاقته 60 سريراً فقط

ريف دمشق ـ ألين هلال:

نقص الكادر البشري و قلة عدد السكان أهم العوائق التي حالت دون عودة مستشفى الجرجانية في الزبداني إلى وضعه المتميز، حسبما أوضح مدير صحة ريف دمشق د.ياسين نعنوس لـ«تشرين»، فالمستشفى خسر 60% من اختصاصييه، إما بسبب السفر وإما التقدم في العمر أو لرغبة الطبيب العمل في المستشفيات الخاصة، وتمنى من الأطباء الاختصاصيين الموجودين في المنطقة التعاقد مع المستشفى.

وكان عدد الكادر الطبي تقلص في بداية الحرب إلى 60 شخصاً فقط، من أهالي منطقة الزبداني الذين حافظوا على المستشفى ومعداته، مانعين سرقة الأجهزة، ولكن منذ الشهر السابع لعام 2016 وحتى اليوم وصل كادر المستشفى إلى 220 شخصاً مابين اختصاصي وطبيب مقيم وفني ومستخدم وبرغم ذلك مازال يعاني نقصاً في الكوادر، كما افتتحت معظم أقسام المستشفى من جراحة عامة وعظمية والعناية المشددة وقسم الأطفال والنسائية والعمليات والعيادات الخارجية وقسم المخبر والأشعة والمعالجة الفيزيائية.

وبعد أن كانت الطاقة الاستيعابية للمستشفى 150 سريراً، إلا أن طاقته اليوم وصلت إلى 60 سريراً، وزيادة الكادر -حسب د.نعنوس- ستزيد العمل فيه، فقد وصلت الخدمات الصحية المقدمة إلى 170 ألف خدمة سنوياً.

وعن الشكاوى المقدمة بخصوص مستشفى الجرجانية لم يُخف د.نعنوس وجودها، بل أكد الجاهزية الكاملة لمديرية صحة الريف لاستقبال الشكاوى «فلا يوجد كمال في عمل أي مؤسسة، ولكن هناك سعي لتحقيقه» حسب تعبيره، ومن الشكاوى على سبيل المثال عدم توافر نوع معين من الأدوية، ولكن عدم توافر نوع دواء من أصل 200 نوع أمر ممكن. إضافة لعدم وجود أحد الفنيين أو الممرضين، وهذا تتم معالجته بشكل فوري، فالعمل على حل الشكاوى بالقدر المستطاع يساعد في الوصول لجودة عالية للخدمة.

وعن النظافة أكد مدير صحة الريف على كونها خطاً أحمر بكل المستشفيات، فيجب أن تكون درجة النظافة 100%، وهناك ورشة خاصة مُتعاقد معها لمصلحة مشفى الجرجانية، إضافة إلى ورشة تعقيم ضمن المشفى، لسد أي ثغرة.

منوهاً بسعي وزارة الصحة لتطوير الخدمات ضمن المستشفيات من خلال «مشروع جودة المستشفى» بأن تكون البنية التحتية لها متكاملة وكذلك الكادر البشري يقدم الخدمات بأقصى طاقة، والعمل على أتمتة الخدمات المقدمة وأتمتة صيانة الأجهزة وأتمتة امتدادات المستشفى كل ذلك تحت عنوان التطوير الإداري للوصول بالمستشفيات إلى أعلى جودة.

ومن الجدير ذكره عودة العديد من مستشفيات ريف دمشق للعمل ومنها مستشفى جيرود بطاقة استيعابية 23 سريراً، والقطيفة 120 سريراً وقطنا 60 سريراً وتم توسيعه وصولاً إلى 78 سريراً، كما أن هناك مستشفيات في ريف دمشق يستكمل بناؤها كمشفى الكسوة والرحيبة، وهناك مستشفيات أخرى كالمليحة وحرستا وكفربطنا تتم إعادة ترميمها، فهناك 5 مستشفيات يتم ترميمها لوضعها في الخدمة خلال عامين.

منوهاً بعودة الحياة الطبيعية لمعظم المستشفيات بشكل كبير، وبشكلها الأساس، والعمل على تطوير وتقديم الخدمات ضمن كل المستشفيات بما فيها الجرجانية، للوصول للجودة الأعلى.

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