تنظيم 1594 ضبطاً للبالة وبكمية 124832 قطعة ملابس وأحذية

دمشق ـ بشرى سمير:

توسعت تجارة الألبسة المستعملة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار الألبسة الجديدة بشكل كبير بات يعجز معه الكثيرون عن اقتنائها, وشهدت أغلب الأزقة والحارات افتتاح محلات جديدة لبيع البالة بأنواعها من ألبسة وأحذية وألعاب أطفال إلى الستائر والحرامات مع زيادة الطلب عليها, وانتشرت تجارتها بشكل واسع ولم تعد تقتصر على البسطات التي شوهت أغلب الشوارع وحولتها إلى أسواق تجارية عشوائية, الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها وخاصة في ظل البرد القارس, حيث ارتفعت أسعار الألبسة والأحذية في أسواق البالة خلال الموسم الحالي, وأصبح مرتادو البالة من الطبقة المتوسطة إذا لم نقل الميسورة نتيجة ارتفاع أسعار الجديدة بشكل كبير.

في سوق الشيخ سعد بمنطقة المزة, تبدأ أسعار الكنزة النسائية أو الرجالية بـ 1500 ليرة وتصل لحدود الـ 4 آلاف ليرة, بينما يتراوح سعر الجاكيت الولادي بين 2500- 4 آلاف ليرة, ويصل سعر الجاكيت للكبار بين 10 آلاف إلى 20 ألف ليرة وتجد على البسطات المنتشرة على طول الرصيف في السوق أشكالاً مختلفة من الألبسة «الولادية والنسائية والرجالية» تنخفض أسعارها عن تلك المعروضة في المحلات ولكنها أقل جودة.

تقول المواطنة ندى: أصبح سوق البالة الخلفي في منطقة الشيخ سعد ينافس المحلات الموجودة على الشارع العام وإن أسعار البالة أصبحت مرتفعة جداً رغم أنها بضائع مهربة وغير نظامية لأن الرقابة عليها تكاد تكون معدومة.

وأشار صاحب بسطة في منطقة الإطفائية إلى أن البالة غير مرخصة والكثير من الألبسة المستعملة تدخل تهريباً, لوجود قانون يمنع استيرادها لأسباب تتعلق بالصحة العامة وعدم معرفة مصدرها, إضافة إلى أنها ممنوعة لكيلا تنافس الصناعة الوطنية وتؤثر فيها, وأضاف: لكنها في الوقت نفسه تقدم خدمة للمواطنين الفقراء, مشيراً إلى أن «المحافظة» تلاحق بسطات البالة بشكل مستمر وتتم مصادرة البضائع المعروضة عليها, وفي الوقت نفسه تترك أصحاب محلات بيع البالة برغم أن مصدر البضاعة واحد, وهناك انتشار لمحلات بيع البالة لما تشهده من إقبال من قبل المستهلكين والزبائن.

وبين العقيد موفق طراف قصريني رئيس قسم شرطة مجلس محافظة دمشق أن عدد ضبوط مصادرات البالة خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغ 1594 ضبطاً وبكمية 124832 قطعة ملابس وأحذية, وشملت المصادرات مناطق دمشق, وأكثر المناطق مخالفة هي باب سريجة بـ301 ضبط وبمصادرة 35384 قطعة ملابس وأحذية تليها مساكن برزة 461 ضبطاً وبمصادرة 29529 قطعة ملابس وتأتي في الدرجة الثالثة منطقة القنوات, حيث بلغ عدد الضبوط 263 ضبطاً بمصادرة 28181 قطعة ملابس وأحذية, يليها كراج السيدة زينب بـ85 ضبطاً ومصادرة 8928 قطعة ملابس, وفي المزة تم تنظيم 50 ضبطاً ومصادرة 2801 قطعة ملابس, وكذلك الأمر في الصالحية بمصادرة 4459 قطعة ملابس.

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