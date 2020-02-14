حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج أو تشكل الجليد.

وأوضحت الإدارة في نشرتها مساء اليوم أن كل الطرق في محافظة حمص سالكة عدا طريق شين ضهر القصير سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة حماة جميع الطرق سالكة عدا طريق الغاب القرندح عين الكروم وطريق شطحة جوبة برغال وطريق جورين صلنفة وطريق نهر البارد بيت ياشوط جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وفي منطقة مصياف طريق مصياف القدموس ومصياف عين حلاقيم سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق مصياف شيحة وطريق مصياف دير ماما الحيلونة طير جبة جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية جميع الطرق سالكة عدا طريق اللاذقية كسب النقطة 45 غير سالك بسبب تشكل الجليد بينما كل الطرق في محافظة طرطوس سالكة عدا طريق القدموس مصياف ودوير رسلان مصياف ودوير رسلان عين الذهب ومشتى الحلو البطار وسبة عين بشريتي بصيرة الجرد محطة البث جميعها غير سالكة بسبب تشكل الجليد وطريق الرقمة مصياف وطريق المجدل الرقمة سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وضرورة استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وذلك في جميع الأحوال والظروف تجنبا للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

طباعة