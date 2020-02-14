سلوتسكي: من غير المقبول توجيه تهديدات للسفير الروسي في تركيا

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أنّ التهديدات التي يتعرض لها السفير الروسي في تركيا بسبب الوضع في إدلب غير مقبولة ابدا بغض النظر عن مصدرها.

وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن السفير الروسي في تركيا أليكسي يرخوف تلقى تهديدات مباشرة بالقتل بعد الهيستيريا التي سادت النظام التركي وإرهابييه ومؤيديه نتيجة الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في ريفي إدلب وحلب.

ودعا سلوتسكي في تصريح للصحفيين في موسكو اليوم سلطات النظام التركي إلى توخي الحذر ومنع أي محاولة لإيذاء المواطنين الروس في تركيا معربا عن أمله بألا تتكرر المأساة السابقة مع الدبلوماسيين الروس.

وكان إرهابي متطرف يدعى مولود ميرت الطنطاش ويعمل في صفوف قوات الأمن التابعة للنظام التركي اغتال السفير الروسي في انقرة اندريه كارلوف بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمة أثناء افتتاح معرض صور في التاسع عشر من كانون الأول للعام 2016 ما أثار إدانات واسعة.

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