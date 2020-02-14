العدو الإسرائيلي يلوث شاطئ الجنوب اللبناني بالنفايات للمرة الثانية

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على رمي نفايات طبية عند شاطئ المنصوري جنوب مدينة صور في جنوب لبنان في اعتداء جديد على البيئة البحرية والاقتصاد اللبنانيين.

واستنكر رئيس اتحاد بلديات قضاء صور في جنوب لبنان حسن دبوق إقدام كيان العدو على ارتكاب هذه الجريمة بحق البيئة البحرية اللبنانية داعيا إلى التعامل مع هذا الموضوع الخطير بشكل حازم وتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر دبوق من خطورة هذا العمل الذي يشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة ولحياة المواطنين اللبنانيين ويشكل اعتداء لا يقل خطورة عن الاعتداء العسكري مشيراً إلى أن هذا الاعتداء يهدد حياة الناس في بيئتهم وصحتهم اليومية.

وأوضح دبوق أن سلطات العدو الإسرائيلي استغلت الأحوال الجوية والرياح لرميها النفايات انطلاقا من شمال فلسطين المحتلة.

وكان العدو الإسرائيلي أغرق السواحل اللبنانية في أوائل الشهر الحالي أيضا بنفايات طبية مماثلة وجدت قبالة شاطئ صور.

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