الرئيس الألماني: إدارة ترامب ترفض فكرة المجتمع الدولي

انتقد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير السياسات التي تتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتغليبها مصلحتها الخاصة على مصلحة المجتمع الدولي.

ونقلت “اسوشييتد برس” عن شتاينماير قوله في كلمة الافتتاح لمؤتمر ميونيخ للأمن اليوم “إننا نبتعد سنة بعد سنة عن هدفنا الأساسي في إرساء تعاون دولي لإنشاء عالم أكثر سلاماً وأمناً، مضيفاً: إنّ منطق التنافس بين القوى العظمى يهيمن ليس على الأوراق الاستراتيجية في وقتنا الراهن بل إنه يهيمن على الواقع الجديد في جميع أرجاء العالم.

وتابع شتاينماير: إنّ حليفنا الأقرب أي الولايات المتحدة في ظل الإدارة الحالية يرفض حتى فكرة المجتمع الدولي وكأن الجميع يفكر في إعادة مجده ولو كان ذلك على حساب الجوار والشركاء إذا اقتضت الحاجة.

يذكر أن مدينة ميونيخ الألمانية تستضيف من اليوم وحتى السادس عشر من شباط الجاري أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ 56 بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات لمناقشة الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية.

طباعة