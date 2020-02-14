صور الشهيد قاسم سليماني تزين مدن إيطاليا

تشرين ـ رصد:

نشر تنظيم الجبهة الأوروبية الإيطالي لمناصرة سورية، صوراً للفريق الشهيد قاسم سليماني بميلانو وروما وكبريات المدن الإيطالية، في أربعينيته.

وذكر الموقع الالكتروني لقناة “العالم”, أن صحف إيطالية كبيرة كـ”لا ريبوبليكا” و”إل كوريير ديلا سيرا”, نشرت الخبر مع الصور الكبيرة التي علقت في الأماكن المخصصة لها من قبل البلديات، حيث يحظر المس بها قبل انتهاء المدة المسموح بها من البلديات أي 15 يوماً.

وغرد الكاتب والصحافي الإيطالي روبيرتو روجيرو قائلاً: القيادي الراحل في فيلق القدس، قدم تضحيات كبيرة في الحرب على الإرهاب التكفيري في سورية والعراق ولبنان .. بغض النظر إن كنا نتوافق معه إيديولوجيا أم لا، فإنه بطل أممي خدم الإنسانية وهزم الظلم.

أما الصحافي البارز في جريدة “لا ستامبا” , فرنشيسكو سمبريني، فكتب: لماذا نريد أن يحترم العالم شهداؤنا الذين سقطوا ضد الفاشية والنازية ولا نحترم ونقدر شهداء كباراً قاتلوا من أراد تدمير الإنسانية .. يجب أن لا نعتمد معيارين ومقياسين للأمور.

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