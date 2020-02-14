الجيش يحرر أورم الصغرى ويواصل عملياته ضد التنظيمات الإرهابية غرب حلب

حررت وحدات الجيش العربي السوري قرية أورم الصغرى غرب حلب وواصلت عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في أورم الكبرى ومحيطها بالريف الغربي عبر استهدافات مكثفة لتحصيناتها.

وذكر مراسل سانا في حلب أن وحدات الجيش وبعد تحريرها أمس قرية كفرجوم ومنطقتي جمعية المهندسين الأولى والثانية تابعت عملياتها ضد إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المتحالفة معه على محاور عدة باتجاه قرية أورم الصغرى غرب الطريق الدولي مستهدفة مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم بالوسائط النارية المختلفة.

وأشار المراسل إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن دحر الإرهابيين من قرية أورم الصغرى فيما تتواصل العمليات باتجاه أورم الكبرى ومحيطها.

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