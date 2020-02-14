مجازر الأرمن دليل واضح على إرهاب الدولة العثمانية

ترجمة وتحرير: إيمان الذنون- تشرين:

تحدث موقع “غلوبال ريسيرش “عن مجازر الأرمن في تركيا، إذ أشار الموقع إلى أن مجازر الأرمن تعود إلى فترة الحرب العالمية الأولى والتي انهارت خلالها الدولة العثمانية، لافتاً إلى أن القوات العثمانية آنذاك استهدفت أسلافهم بشكل ممنهج، بالقتل والاعتقال والتهجير، بسبب الشك في دعمهم لروسيا أثناء الحرب.

وأضاف الموقع: يعدّ المؤرخون ما حدث أول عملية إبادة جماعية في القرن العشرين، وحسب تقديراتهم فإن نحو مليوني أرمني كانوا يعيشون في أراضي الدولة العثمانية مع بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914، وبحلول عام 1922، انخفض عددهم إلى 400 ألف فقط.

وبيّن الموقع أن الآلاف من الأرمن تعرضوا للتعذيب والاغتصاب ومصادرة الممتلكات، وسيق كثير منهم مسافات طويلة عبر الجبال والسهول بلا طعام أو شراب، ما أدى إلى موت معظمهم جوعاً أو عطشاً أثناء عملية الترحيل إلى الصحراء في سورية.

وأكد الموقع أن السلطات العثمانية استغلت بعض القبائل التركية للزجّ بهم في عمليات قتل الأرمن والسريان، بعد أن وعدتهم بقيام دولتهم المستقلة من قبل مصطفى كمال أتاتورك الذي استغلهم أيضاً من أجل تأسيس الدولة التركية بعد أن ضعفت وانهارت الإمبراطورية العثمانية.

وحسب الموقع، بعد تأسيس الجمهورية التركية عام 1923، ودعم الغرب لأتاتورك، انقلبت تركيا على حلفائها وقمعت انتفاضاتهم وثوراتهم وهجّرتهم من أراضيهم في جنوب شرق تركيا باتجاه الأناضول في الفترة ما بين 1925 – 1928

واتبع أتاتورك في ذلك الوقت سياسة التتريك، إذ أصدر قانوناً عام 1932 ينص على: “منع الأشخاص الذين يتكلمون لغة غير التركية من إعادة بناء قراهم أو بلداتهم التي يقطنونها”.

السلطات التركية وبرغم اعترافها بالإبادة الجماعية للأرمن في الفترة الواقعة بين 1919-1920، وإلقاء القبض على عدد من الضباط الأتراك المتورطين في المجزرة، تراجعت عن ذلك مع ظهور الحركة القومية التركية التي أصدرت عفواً عاماً بحق الجناة.

ومنذ ذلك الحين، فإن جميع الحكومات التركية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة التركية الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك الملقب بـ “أبي الأتراك”، اعتمدت سياسة الإنكار ورفض الاعتراف بالإبادة الجماعية.

“غلوبال ريسيرش”

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